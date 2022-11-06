В Хызы обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов вблизи поселка Гилези Хызинского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была вызвана группа саперов Службы спасения особого риска министерства.

При осмотре места происшествия после принятия соответствующих мер безопасности на местности совместно с сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены 7 танковых снарядов калибра 100 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 120 мм, 2 авиабомбы ТАБ-50, 1 авиабомба ТАБ-7, 21 танковый снаряд калибра 82 мм, 5 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 10 артиллерийских снарядов калибра 100 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 85 мм, 1 гранатометный снаряд калибра 120 мм, 1 снаряд для РСЗО "Град" (двухмоторный), 3 ручные гранаты Ф-1 и 2 противопехотные мины ПОМЗ-2.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории не обнаружено.