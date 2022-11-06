https://news.day.az/society/1509464.html В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников - ФОТО - ВИДЕО
При организации Автомобильной федерации Азербайджана по трассе Баку-Шамаха-Исмаиллы прошла езда по бездорожью "Offroad", посвященная Дню Победы.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, езда, организованная при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие", стартовала перед Центром Гейдара Алиева в Баку и завершилась в селе Буровдал Исмаиллинского района, расположенном на высоте 1634 метра над уровнем моря.
В завершение езды участники мероприятия вручили различные подарки учащимся средней школы села Буровдал Исмаиллинского района.
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