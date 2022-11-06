Тяжелое ДТП на юге Азербайджана

На автодороге Лянкяран-Лерик произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Тенгиван Лянкяранского района грузовик марки "КамАЗ", которым управлял житель села Шову Лянкяранского района Джафаров Адалят Баба оглу (1975 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель села Амбу Лерикского района Алиев Вагиф Мирзахид оглу (1984 г.р.).

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир Алихан Мамиш оглу Ахмедов получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту в Лянкяранском районном отделе полиции проводится расследование.