Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 394 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 96, вторую дозу получили 54 человека, "бустерную" дозу - 201 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 43.