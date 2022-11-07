В Сумгайыте произошел взрыв в квартире

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в многоэтажном доме, расположенном по адресу: город Сумгайыт, 9-й микрорайон, дом 71.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, по вызову были немедленно задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Сумгайытского регионального центра министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было предварительно установлено, что взрыв, не сопровождавшийся возгоранием, произошел в результате утечки бытового газа на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 75 м², расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.

В результате инцидента с травмами госпитализирован Джаваншир Яшар оглу Бабаев, 1991 года рождения.

От взрывной волны потолочное покрытие балкона разрушилось на площади 4 м², оконные рамы упали на припаркованный во дворе автомобиль "ВАЗ-2107".

По факту ведется расследование.