https://news.day.az/society/1509516.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Согласно информации, 6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Юхары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кяльбаджарского района.
Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры.
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