Армяне обстреляли Кяльбаджар

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Юхары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кяльбаджарского района.

Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры.