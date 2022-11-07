Тяжелое ДТП в Товузе

- есть погибший и пострадавшие

В Товузе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано недалеко от участка, именуемого "Базар".

В результате аварии один человек погиб и двое получили ранения.

Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о ДТП в Товузе.

Как сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, в результате происшествия один человек погиб, еще двое получили ранения.

По его словам, на участке ДТП уже восстановлено движение транспорта.

Установлено, что автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с микроавтобусом марки "Мерседес".

В результате происшествия погиб водитель автомобиля, житель села Байрамлы Алыев Асиф Мансур оглу 1976 года рождения.

Другие пассажиры, Алыев Мансур Асиф оглу 2001 года рождения и его односельчанин Байрам Искендеров 1981 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

По словам представителя МВД, пассажиров в микроавтобусе не было, водитель не пострадал.