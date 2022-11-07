Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ветер умеренный юго-восточный, сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами возможны осадки, туман, ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 13-17, в горах ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.