Жуткая авария в Шамкире, есть погибшие
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В Шамкире произошла авария со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории района, столкнулись грузовик "Ford" и легковой автомобиль марки "ВАЗ". В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ" скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.