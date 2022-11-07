https://news.day.az/society/1509678.html Жуткая авария в Шамкире, есть погибшие - ФОТО
Жуткая авария в Шамкире, есть погибшие - ФОТО
В Шамкире произошла авария со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории района, столкнулись грузовик "Ford" и легковой автомобиль марки "ВАЗ". В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ" скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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