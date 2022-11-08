В Шамахы выпал сильный снег

Продолжавшийся со вчерашней ночи сильный ливень в Шамахинском районе сменился мокрым снегом, а затем и снегом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, больше всего осадков выпало в горных районах.

В горных селах Пирбахли, Гызмейдан, Дямирчи, Зарат, Арчиман, Пиргулу, Кечмяддин толщина снега составляет 10-20 см, мороз ударил ао фруктовым деревьям.

Нестабильные погодные условия не повлияли на автомагистрали.

Дороги Шамахы-Пиргулу, Шамахы-Исмаиллы, Шамахы-Агсу и Шамахы-Баку находятся в рабочем состоянии.