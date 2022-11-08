https://news.day.az/society/1509711.html В Шамахы выпал сильный снег - ВИДЕО
В Шамахы выпал сильный снег - ВИДЕО
Продолжавшийся со вчерашней ночи сильный ливень в Шамахинском районе сменился мокрым снегом, а затем и снегом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, больше всего осадков выпало в горных районах.
В горных селах Пирбахли, Гызмейдан, Дямирчи, Зарат, Арчиман, Пиргулу, Кечмяддин толщина снега составляет 10-20 см, мороз ударил ао фруктовым деревьям.
Нестабильные погодные условия не повлияли на автомагистрали.
Дороги Шамахы-Пиргулу, Шамахы-Исмаиллы, Шамахы-Агсу и Шамахы-Баку находятся в рабочем состоянии.
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