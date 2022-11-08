https://news.day.az/society/1509712.html В центре Баку произошла авария, есть пострадавшие - ФОТО
В центре Баку произошла авария, есть пострадавшие - ФОТО
В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на пересечении проспекта Бюльбюля и улицы Зарифы Алиевой.
Двигавшийся по проспекту Бюльбюля автомобиль марки "ВАЗ-2107", проехал на красный свет и врезался в автомобиль марки "Киа".
В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в автомобиле марки "ВАЗ-2107". Раненым была оказана первая медицинская помощь и они были госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
От силы удара автомобиль "ВАЗ-2107" сильно деформировался.
По данному факту проводится расследование.
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