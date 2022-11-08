В центре Баку произошла авария, есть пострадавшие

В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на пересечении проспекта Бюльбюля и улицы Зарифы Алиевой.

Двигавшийся по проспекту Бюльбюля автомобиль марки "ВАЗ-2107", проехал на красный свет и врезался в автомобиль марки "Киа".

В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в автомобиле марки "ВАЗ-2107". Раненым была оказана первая медицинская помощь и они были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

От силы удара автомобиль "ВАЗ-2107" сильно деформировался.

По данному факту проводится расследование.