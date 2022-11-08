В Баку прошло шествие в связи с Днем Победы

В Баку прошло шествие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, перед шествием, организованным в сопровождении военного оркестра, была почтена минутой молчания память шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что шествие было организовано по нескольким маршрутам. Так, начавшись от Аллеи Шехидов, оно продолжилось до комплекса Flame Towers в направлении станции метро "Ичеришехер", улицы Истиглалият, круга "Азнефть", статуи Бахрама Гура, а также от Дворца Гейдара Алиева - в направлении проспекта Бюльбюля, Киноцентра "Низами", проспекта Нефтяников и площади Азадлыг.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа.