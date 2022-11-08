В День Победы в селе Агалы Зангиланского района посадили фруктовые деревья

Сегодня в село Агалы Зангиланского района была организована поездка уроженцев этого края, бывших вынужденных переселенцев - представителей сферы науки.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, участники поездки вместе с учителями и учащимися местной школы посадили фруктовые деревья.

Дальнейший уход за этими деревьями будет осуществляться учителями и учащимися школы села Агалы.

Напомним, что город Зангилан был освобожден ВС Азербайджана от армянской оккупации 20 октября 2020 года. В освобожденном районе на основе концепции "умного села" было заново отстроено село Агалы. Его уроженцы впоследствии были поэтапно переселены в родное село.