Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 52 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 354 человека вылечились, 9 957 скончались, число активных больных - 266.

За прошедшие сутки проведено 2 375 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 336 115 тестов.