https://news.day.az/society/1509916.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 52 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 354 человека вылечились, 9 957 скончались, число активных больных - 266.
За прошедшие сутки проведено 2 375 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 336 115 тестов.
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