Стало известно число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 72 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 10, вторую дозу получили 31, бустерную дозу - 24 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 7.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 914 000, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 390 668, вторую дозу получили 4 872 032, бустерную дозу - 3 388 040 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 263 260 человек.