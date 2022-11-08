По случаю Дня Победы в Баку состоялись праздничный концерт и фейерверк

Вечером 8 ноября в Приморском национальном парке в Баку по случаю Дня Победы были организованы праздничный концерт и фейерверк.

Как сообщает во вторник Day.Az, помимо бакинцев, за концертом в парке с большим интересом наблюдали и гости столицы.

В честь второй годовщины Славной Победы в 44-дневной войне столица, в том числе Приморский национальный парк, а также другие парки и центральные улицы города, здания и балконы домов украшены азербайджанским флагом. На билбордах, мониторах и баннерах можно увидеть эмблему "харыбюльбюль" и лозунги Победы.

Фейерверк, состоявшийся после праздничного концерта, окрасил в яркие тона небо страны-победительницы, столицы, которая день ото дня становится все краше. Грандиозный фейерверк с особым воодушевлением был встречен присутствующими.

День Победы Азербайджана с большой гордостью и радостью отмечается не только в самой стране, но и соотечественниками, проживающими в разных странах мира.