Исполнитель мейханы Рашад Даглы совершил убийство в Баку
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Рашад Амиров, известный как исполнитель мейханы Рашад Даглы, совершил убийство в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, Амиров Рашад, 1984 г.р., убил ножом человека по имени Искандер (фамилия уточняется - ред.).

Амиров задержан в качестве подозреваемого.

Факт подтвердили Trend в пресс-службе МВД.

По факту ведется расследование.