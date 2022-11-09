https://news.day.az/society/1509994.html Исполнитель мейханы Рашад Даглы совершил убийство в Баку
Исполнитель мейханы Рашад Даглы совершил убийство в Баку
Рашад Амиров, известный как исполнитель мейханы Рашад Даглы, совершил убийство в Гарадагском районе Баку.
Как сообщает в среду Day.Az, Амиров Рашад, 1984 г.р., убил ножом человека по имени Искандер (фамилия уточняется - ред.).
Амиров задержан в качестве подозреваемого.
Факт подтвердили Trend в пресс-службе МВД.
По факту ведется расследование.
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