Драка в кафе в Баку

В Бинагадинском районе Баку произошла массовая драка, два человека получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на объекте общественного питания, расположенном на шоссе Хырдалан-Бинагади.

Так, в кафе "TikTok" клиенты поссорились с владельцем заведения общественного питания из-за предъявленного счета.

Словесная перепалка переросла в драку.

В результате Джавид Гусейнов и Фарид Мамедов получили нанесенные тупым предметом травмы головы.

Пострадавшие госпитализированы.