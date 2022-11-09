https://news.day.az/society/1510022.html Драка в кафе в Баку - есть пострадавшие
Драка в кафе в Баку - есть пострадавшие
В Бинагадинском районе Баку произошла массовая драка, два человека получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на объекте общественного питания, расположенном на шоссе Хырдалан-Бинагади.
Так, в кафе "TikTok" клиенты поссорились с владельцем заведения общественного питания из-за предъявленного счета.
Словесная перепалка переросла в драку.
В результате Джавид Гусейнов и Фарид Мамедов получили нанесенные тупым предметом травмы головы.
Пострадавшие госпитализированы.
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