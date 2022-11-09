https://news.day.az/society/1510024.html Пожар в доме в Физули - есть пострадавшие
Пожар в доме в Физули - есть пострадавшие
В селе Араятлы Физулинского района на 1-м этаже двухэтажного дома общей площадью 208 кв.м. произошел взрыв, который привел к пожару.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома. В результате пожара 2 человека получили ожоги.
Близлежащие строения были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Ведется расследование.
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