Тяжелое ДТП в Гаджигабуле
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В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Баку-Газах на территории села Гарасу Гаджигабульского района.

В результате столкновения автомобилей марок "Kia" и "Nissan" пострадали 6 человек.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую больницу.

Ведется расследование.