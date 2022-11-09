https://news.day.az/society/1510040.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле - ФОТО
В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Баку-Газах на территории села Гарасу Гаджигабульского района.
В результате столкновения автомобилей марок "Kia" и "Nissan" пострадали 6 человек.
Пострадавшие были доставлены в Ширванскую больницу.
Ведется расследование.
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