Прокуратура распространила информацию в связи с Рашадом Даглы

9 ноября около 05 часов в прокуратуру поступила информация об убийстве Искендера Мехтиева, 1979 года рождения.

Об этом сообщили Day.Az в среду в Гарадагской районной прокуратуре.

Согласно информации, были выявлены основания для подозрения в отношении Рашада Амирова (Рашад Даглы), 1984 года рождения, в умышленном убийстве Искендера Мехтиева с нанесением ему многочисленных ножевых ранений во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По данному факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Рашад Амиров был задержан в качестве подозреваемого лица и привлечен к следствию.

Расследование по делу продолжается.