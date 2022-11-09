Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман, возможен моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем - 13-16° тепла, ночью в Баку - 9-11° тепла, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Ночью и утром будет туман. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем - 13-17° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-7 ° тепла.