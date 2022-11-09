В Исмаиллы автомобиль сбил двух женщин
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В Исмаиллинском районе автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщили Day.Az из МВД, 7 ноября около 22:00 на территории села Топчу Исмаиллинского района автомобиль марки "ВАЗ-2101", управляемый жителем села Гурбанэфенди Д.Алескеровым, сбил переходивших дорогу Ляман Дадашову и Д.Гаджиеву.

Сообщается, что Л.Дадашова погибла на месте происшествия, Д.Гаджиева была госпитализирована.

Ведется расследование.