В Геранбое обнаружены гранаты и много боеприпасов

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Геранбойского районного отдела полиции, у жителя села Сафикюрд ранее судимого Е.Абдуллаева, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, было обнаружено и изъято более 12 гр марихуаны.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

Согласно сообщению, в результате обыска фермы, принадлежащего продавшему Е.Абдуллаеву наркотики жителю села Шафаг Г.Аббасову, было обнаружено более 1 кг 250 гр марихуаны, семена конопли, 2 гранаты "Ф-1", 5 дымовых шашек, 198 патронов и 1 магазин для патронов.