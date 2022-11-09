В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги Баку-Губа, проходящем через территорию района, столкнулись автомобили марок "VAZ" и "Opel".

По предварительной информации, в результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения различной степени. Они помещены в Сиязаньский региональный диагностический центр.

По факту продолжается расследование.