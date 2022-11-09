https://news.day.az/society/1510118.html Тяжелое ДТП в Сиязаньском районе, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Сиязаньском районе, есть пострадавшие
В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги Баку-Губа, проходящем через территорию района, столкнулись автомобили марок "VAZ" и "Opel".
По предварительной информации, в результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения различной степени. Они помещены в Сиязаньский региональный диагностический центр.
По факту продолжается расследование.
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