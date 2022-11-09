Вилаят Эйвазов ознакомился с условиями службы сотрудников полиции и военнослужащих в Шуше - ФОТО
В преддверии Дня Победы министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, заместитель министра - командующий Внутренних войск генерал-лейтенант Шахин Мамедов, начальник Штаба, генерал-майор Тофиг Гусейнов и заместитель Командующего, генерал-майор Инглаб Мурадов побывали в пунктах размещения военнослужащих МВД на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в МВД, министр поинтересовался казарменно-бытовыми условиями военнослужащих, их питанием, состоянием здоровья, ознакомился с материально-техническим обеспечением, дал соответствующие поручения и рекомендации.
Вилаят Эйвазов поздравил сотрудников полиции и военнослужащих с Днем Победы, пожелал им успехов на службе.
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