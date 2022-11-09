Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 51 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 584 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 405 человек вылечились, 9 957 скончались, число активных больных - 222.

За прошедшие сутки проведено 1 740 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 337 855 тестов.