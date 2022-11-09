https://news.day.az/society/1510128.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 51 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 584 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 405 человек вылечились, 9 957 скончались, число активных больных - 222.
За прошедшие сутки проведено 1 740 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 337 855 тестов.
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