Легковой автомобиль вышел из-под контроля во время движения и упал с речного моста на обочину дороги.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около 22:30 на участке пограничной магистрали Евлах-Загатала-Грузия, проходящей по территории села Юхары Тала Загатальского района.

Пассажир автомобиля, житель Тертерского района Техран Вугар оглу Зульфугарлы, 1992 года рождения, с открытой раной брови был доставлен в Центральную районную больницу Загаталы, где и продолжается его лечение.

По факту ДТП проводится расследование.