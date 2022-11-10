https://news.day.az/society/1510193.html В Загатале легковой автомобиль упал с моста , есть пострадавший
В Загатале легковой автомобиль упал с моста , есть пострадавший
Легковой автомобиль вышел из-под контроля во время движения и упал с речного моста на обочину дороги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около 22:30 на участке пограничной магистрали Евлах-Загатала-Грузия, проходящей по территории села Юхары Тала Загатальского района.
Пассажир автомобиля, житель Тертерского района Техран Вугар оглу Зульфугарлы, 1992 года рождения, с открытой раной брови был доставлен в Центральную районную больницу Загаталы, где и продолжается его лечение.
По факту ДТП проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре