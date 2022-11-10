https://news.day.az/society/1510270.html В Азербайджане задержан человек, находившийся в розыске 24 года
В Азербайджане задержан человек, находившийся в розыске 24 года
Полиция Лянкярана задержала человека, который находился в розыске 24 года.
Об этом Day.Az сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники полиции задержали Ризвана Гасанова, объявленного в розыск решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12.01.1998 года. Он был задержан на территории поселка Тюркан Хазарского района города Баку.
Мужчина периодически менял адреса проживания на протяжении многих лет.
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