В Азербайджане задержан человек, находившийся в розыске 24 года

Полиция Лянкярана задержала человека, который находился в розыске 24 года.

Об этом Day.Az сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции задержали Ризвана Гасанова, объявленного в розыск решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12.01.1998 года. Он был задержан на территории поселка Тюркан Хазарского района города Баку.

Мужчина периодически менял адреса проживания на протяжении многих лет.