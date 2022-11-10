Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 11 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но с полудня местами возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-11° тепла, днем - 12-15° тепла, ночью в Баку - 9-11° тепла, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в высокогорьях возможен снег. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем - 12-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-7° тепла.