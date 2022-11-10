Предупреждение МВД в связи с несанкционированной акцией в Баку

МВД прокомментировал обращение о проведении 11 ноября акции группой лиц.

Начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов сказал Day.Az, что в Исполнительную власть города Баку сделано обращение о том, что группа лиц хочет провести акцию 11 ноября, и структура посчитала ее нецелесообразной, однако организаторы настаивают на ее проведении: "Если проведение акции считается нецелесообразной, значит согласие на ее проведение не дано. Поэтому попытка акции, не согласованной с Исполнительной властью, будет пресечена".