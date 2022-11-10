В Азербайджане эти операции будут бесплатными

В 2023 году в Азербайджане планируется расширение пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по общественным объединениям и религиозным организациям, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры в ходе обсуждений государственного бюджета Азербайджана на 2023 год.

По его словам, в следующем году планируется включить в пакет услуг ОМС операции по трансплантации органов, сердечно-сосудистую хирургию и другие операции.

"Новый пакет услуг согласован с соответствующими ведомствами, и мы ожидаем, что он будет одобрен. Мы также подписали контракты с 92 частными медицинскими учреждениями", - сказал директор агентства.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" поступил в Милли Меджлис 24 октября.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, являясь самым высоким показателем за всю историю страны.