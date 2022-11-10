https://news.day.az/society/1510352.html В двух районах Баку ограничат подачу газа
В двух районах Баку ограничат подачу газа
В связи с предстоящими ремонтными работами на магистральном газопроводе высокого давления "Гум Адасы-Байрамзаде ТЭЦ" сегодня будет временно ограничено газоснабжение в ряде районов Баку.
Как сообщили в четверг Day.Az в ПО "Азеригаз", на время проведения ремонтных работ будет временно ограничено газоснабжение на улицах Мушвига, Азадлыг Хатаинского района, жилого массива "Гум адасы" в Сураханском районе.
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