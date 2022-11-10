https://news.day.az/society/1510386.html В Шамкире мужчина совершил кражи на крупную сумму
В Шамкире мужчина совершил кражи на крупную сумму
В Шамкире задержан мужчина, совершивший кражи из трех магазинов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского РУП, задержан ранее судимый житель Билясуварского района Мирпаша Рагимов, подозреваемый в кражах из трех магазинов в поселке Деллер в октябре текущего года денежных средств, компьютера, мобильного телефона и табачных изделий в общей сложности на сумму 7 610 манатов
По факту ведется расследование.
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