В Шамкире мужчина совершил кражи на крупную сумму

В Шамкире задержан мужчина, совершивший кражи из трех магазинов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского РУП, задержан ранее судимый житель Билясуварского района Мирпаша Рагимов, подозреваемый в кражах из трех магазинов в поселке Деллер в октябре текущего года денежных средств, компьютера, мобильного телефона и табачных изделий в общей сложности на сумму 7 610 манатов

По факту ведется расследование.