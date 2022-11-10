В Баку задержаны грабившие школьников

В Хатаинском районе Баку задержаны четыре человека, грабившие школьников.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, Орудж Аббасов и трое несовершеннолетних подозреваются в том, что возле станции метро "Ахмедли" в разное время отняли у двух школьников мобильные телефоны стоимостью 800 и 300 манатов.

Материалы, собранные по данным фактам, были направлены в следственный отдел Хатаинского РУП.

Не исключается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Пострадавшие от противоправных действий вышеуказанных лиц могут сообщить об этом в местные органы полиции, а также позвонить в сall-центр МВД 102 или написать на официальные страницы ведомства в соцсетях.