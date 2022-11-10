В Баку трагически погибли двое детей

В поселке Рамана Сабунчинского района произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, два брата скончались после того, как съели средство для борьбы с грызунами. Братьям было 5 лет и 3 года.

В прокуратуре АПА подтвердили факт.

Сообщается, что в прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование.