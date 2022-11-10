https://news.day.az/society/1510430.html В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
В поселке Рамана Сабунчинского района произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, два брата скончались после того, как съели средство для борьбы с грызунами. Братьям было 5 лет и 3 года.
В прокуратуре АПА подтвердили факт.
Сообщается, что в прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование.
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