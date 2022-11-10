Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 592 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 454 человека вылечились, 9 957 скончались, число активных больных - 181.

За прошедшие сутки проведено 1 402 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 339 257 тестов.