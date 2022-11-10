Показания Рашада Даглы в суде

Стали известны подробности показаний, данных в суде исполнителем мейханы Рашадом Амировым (Даглы), подозреваемым в убийстве.

Как сообщает в четверг Day.Az, в своих показаниях в Гарадагском районном суде сегодня Амиров сказал, что во время инцидента нож был у Искендера Мехтиева, который пытался его убить.

Согласно показаниям, Амиров отобрал у него этот нож во время рукопашной и впоследствии Мехтиеву были нанесены смертельные ранения именно этим ножом.

Напомним, что сегодня в Гарадагском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа в связи с избранием меры пресечения в отношении исполнителя мейханы Рашада Амирова (Даглы), обвиняемого в убийстве.

На заседании суда под председательством судьи Теймура Гурбанова в отношении Рашада Амирова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.