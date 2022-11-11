В Баку грузовик врезался в здание - ФОТО
В Насиминском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Салатын Аскеровой.
Так, автомобиль марки KIA, управляемый жителем Товузского района Абдуллаевым Раджу Малик оглу, на перекрестке столкнулся с грузовиком марки Ford.
Потеряв управление, грузовик врезался в светофор и в здание на проспекте Азадлыг, задев также припаркованный на обочине автомобиль марки Land Rover.
В результате аварии водитель автомобиля марки KIA Р.Абдуллаев был госпитализирован с переломами конечностей.
Водитель грузовика Ford был госпитализирован в Клинический медицинский центр с открытой черепно-мозговой травмой.
В результате происшествия на участке разлилось моторное масло, дизельное топливо и вышел из строя светофор. Оборвана проводка связи здания, в которое врезался грузовик.
На территорию привлечены следователи Управления полиции Насиминского района, назначена автотехническая экспертиза.
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