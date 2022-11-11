Задержан мужчина, совершивший мошенничество на 1 млн манатов

В Главное управления следствия и дознания МВД поступила информация о том, что гражданин, обманувший под предлогом того, что в мае-сентябре привезет картофель из-за рубежа, взял у жителя Джалилабадского района 265 тысяч манатов и у жителя Гедабейского района - 647 тысяч манатов.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

Как говорится в информации, по факту было возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество) УК Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мер был задержан подозреваемый в содеянном житель Джалилабадского района Джейхун Зейналов.