Какой погоды ждать в субботу?

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, который утром постепенно прекратится, в течение дня будет преимущественно без осадков.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Будет дуть северный ветер. Утром местами ожидается туман, возможен моросящий дождь.

Температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем - 12-15° тепла, ночью в Баку - 9-11° тепла, днем - 12-15° тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в течение дня преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 13-17° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-6° тепла.