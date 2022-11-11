https://news.day.az/society/1510620.html Когда у школьников начнутся осенние каникулы?
Когда у школьников начнутся осенние каникулы?
С 16 ноября в общеобразовательных школах начнутся пятидневные осенние каникулы 2022-2023 учебного года.
Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, осенние каникулы охватят период с 16 по 20 ноября.
Также каникулы будут касаться подготовительных групп общеобразовательных школ.
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