Омбудсмен Азербайджана предложила выделять больше средств на отопление школ

В ряде районов страны в связи с более ранним наступлением холодов необходимо вводить отопительный сезон для школ не по установленному графику, а в соответствии с погодными условиями.

Как сообщает в пятницу Day.Az, с таким предложением выступила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Она отметила, что это в свою очередь обусловливает необходимость выделения дополнительных средств из государственного бюджета на отопление школ.

Также омбудсмен привлекла внимание к необходимости выделения дополнительных средств из государственного бюджета для обеспечения общеобразовательных школ дополнительными учебными материалами, для увеличения числа профессиональных психологов в школах.

Кроме того, было отмечено, что должна быть продолжена работа по строительству новых студенческих общежитий.