В Азербайджане ожидается полный переход на электронные трудовые договора

Подготовлен и в ближайшее время будет представлен в парламент законодательный пакет в связи с полным переходом на электронные трудовые договора.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что таким образом больше не будет необходимости в бумажном делопроизводстве в этой сфере.

"Делопроизводство, администрирование в сфере кадров и другие параметры будут управляться через электронную систему", - сказал он.