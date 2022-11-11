В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 44 случая заражения коронавирусом, 50 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Скончались два человека.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 504 человека вылечились, 9 959 скончались, число активных больных - 173.

За прошедшие сутки проведено 2 005 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 341 262 теста.