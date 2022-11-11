https://news.day.az/society/1510692.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 44 случая заражения коронавирусом, 50 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Скончались два человека.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 504 человека вылечились, 9 959 скончались, число активных больных - 173.
За прошедшие сутки проведено 2 005 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 341 262 теста.
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