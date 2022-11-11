Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 719 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 196, вторую дозу получили 179, бустерную дозу - 285 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 59.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 914 719, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 390 864, вторую дозу получили 4 872 211, бустерную дозу - 3 388 325 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 263 319 человек.