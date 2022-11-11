Сахиль Бабаев о детском пособии

"Я неоднократно говорил о детском пособии и сегодня заявляю, что в Азербайджане помощь оказывается 600 тысячам детей из уязвимых групп".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Эти дети получают адресную социальную помощь, пособие по инвалидности и т. д. Детям из уязвимых категорий нужно помогать, и наше государство оказывает эту помощь. Социальная помощь должна быть адресной, а не общей", - сказал министр.