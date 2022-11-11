https://news.day.az/society/1510712.html Крупная кража iPhone в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Крупная кража iPhone в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку в магазине по продаже мобильных телефонов и других предметов была совершена кража.
Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в краже.
В ходе обыска было обнаружено 13 мобильных телефонов марки iPhone общей стоимостью 31 тыс. манатов.
Задержанный - житель Абшеронского района Закир Фараджев.
По факту проводится расследование.
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