Крупная кража iPhone в Баку

В Низаминском районе Баку в магазине по продаже мобильных телефонов и других предметов была совершена кража.

Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в краже.

В ходе обыска было обнаружено 13 мобильных телефонов марки iPhone общей стоимостью 31 тыс. манатов.

Задержанный - житель Абшеронского района Закир Фараджев.

По факту проводится расследование.