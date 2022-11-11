В Азербайджане военная машина попала в ДТП

Сегодня на территории села Хан Гервенд Геранбойского района военный автомобиль попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе инцидента несколько военнослужащих получили травмы.

Старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов подтвердил данный факт.

"Сегодня около 16:00 водитель автомобиля ГАЗ-52, принадлежащий N-й воинской части, потерял управление, и транспортное средство врезалось в придорожную пассажирскую остановку, а затем столкнулся с ВАЗ-21099, принадлежащим жителю села Хан Гервенд Рагифу Гусейнову. Последний не пострадал. Семеро военнослужащих, находившихся в военной машине, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказал он.

По данному факту проводится расследование.