В Карабахе будет создана зона «нулевой эмиссии» - ФОТО
Сегодняшний день 27-й Конференции Сторон Рамочной конвенции об изменении климата был объявлен "Днем декарбонизации".
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, темой дня стали пути ускорения деятельности наименее энергоемких секторов и компаний для обеспечения перехода к низкоуглеродной экономике.
В рамках мероприятий на параллельных сессиях состоялись обсуждения с представителями международных организаций, а также руководством бизнес-структур, специализирующихся в сфере альтернативной энергетики.
Отметим, что к 2030 году планируется увеличить долю альтернативной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в Азербайджане с нынешних 17 процентов до 30 процентов. Кроме того, создание к 2050 году на освобожденных от оккупации территориях зоны "нетто-нулевых выбросов" станет вкладом в глобальные усилия по декарбонизации.
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