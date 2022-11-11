В Карабахе будет создана зона «нулевой эмиссии»

Сегодняшний день 27-й Конференции Сторон Рамочной конвенции об изменении климата был объявлен ​​"Днем декарбонизации".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, темой дня стали пути ускорения деятельности наименее энергоемких секторов и компаний для обеспечения перехода к низкоуглеродной экономике.

В рамках мероприятий на параллельных сессиях состоялись обсуждения с представителями международных организаций, а также руководством бизнес-структур, специализирующихся в сфере альтернативной энергетики.

Отметим, что к 2030 году планируется увеличить долю альтернативной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в Азербайджане с нынешних 17 процентов до 30 процентов. Кроме того, создание к 2050 году на освобожденных от оккупации территориях зоны "нетто-нулевых выбросов" станет вкладом в глобальные усилия по декарбонизации.